POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA JEDINA RUSKA JAHTA KOJA NIJE ZAPLENJENA U EU! Uskoro se vraća kući? Šuška se da je Putinova!

"Šeherezada" je vraćena u vodu ove nedelje nakon što je nekoliko meseci provela u brodogradilištu u luci u Toskani. Tamo se nalazi od septembra 2020. godine. "Plutajuća palata", kako glasi nadimak ove superjahte, dobila je ime po čuvenoj Persijskoj kraljici. Mediji navode da je ruski predsednik pravi vlasnik, ali to i dalje nije zvanično potvrđeno, prenosi Mondo.

Italijanska policija je u žurbi sa istragom oko utvrđivanja vlasnika jahte. Istraga je pokrenuta kada je ruski opozicionar Aleksej Navaljni objavio video u kojem se vide članovi posade koji pripadaju ruskim bezbednosnim službama.

- Jahta može da krene svakog trenutka, potrebno je još samo proveriti opremu - rekao je bivši član posade za Njujork tajms.

Italijanski lokalni mediji navode da je zabeležena užurbanost posade na brodu oko pripreme za polazak te se pretpostavlja da jahta uskoro napušta Italiju.

- Čuli smo da jahta napušta luku sinoć, ali iz nekog razloga se to ipak nije dogodilo. Možda je polazak odložen zbog lošeg vremena. Vlast je još nije zaplenila tako da može otići svakog trenutka - rekao je za medije menadžer jahting kluba koji se nalazi pored "Šeherezade".

Paolo Gozani, direktor sindikata pomorskih radnika u italijanskim lukama, je tražio veću transparentnost državnih institucija povodom istrage oko jahte jer njegovi radnici ne znaju šta i za koga rade.

- Želimo više transparentnosti od svih državnih institucija. Imamo pravo da znamo za koga radimo i šta radimo. Trenutno vlada klima ćutanja (omerta) po pitanju pravog vlasnika ove mega jahte - izjavio je Gozani.

"Šeherezada" je do sada izbegla sudbinu drugih luksuznih jahti koje su trenutno pod sankcijama i koje su u vlasništvu ruskih oligarha koji su bliski Vladimiru Putinu. Da podsetimo, jahtu ruskog oligarha Ališera Usmanova, koja važi za najveću na svetu, zaplenila je Nemačka prošlog meseca.

