PRONAĐENA 3 TELA AMERIČKIH TURISTA U LUKSUZNOM HOTELU! Došli na letovanje i umrli u MUKAMA, hitno naređene autopsije!

Troje američkih turista pronađeno je mrtvo u luksuznom letovalištu na Bahamima, dok je četvrta turistkinja u kritičnom stanju, potvrdile su vlasti. Amerikanci su boravili u "Sandals emerald bej" hotelu u gradu Eksuma, i idenfitikovani su ali njihovi identiteti još uvek nisu saopšteni. U pitanju su dva muškarca i jedna žena.

Hotelsko osoblje je zateklo prvog muškarca bez svesti u jednoj od vila na plaži. Ležao je na podu, a lekar je mogao samo da konstatuje smrt.

Drugi muškarac je pronađen mrtav u sedećem položaju na podu kupatila, dok je u njegovoj vili na krevetu pronađena i mrtva žena. Na telima su bili znaci da su doživeli napade i konvulzije, ali ne i nasilje.

Taj par se, po hotelskom osoblju, prethodne noći žalio na mučninu i zatražio medicinsku pomoć. Trenutno je u toku autopsija koja će pokazati uzrok smrti, a lokalne vlasti istražuju mogućnost zdravstvene opasnosti u samom hotelu. Četvrta američka turistkinja prebačena je u bolnicu sa simptomima trovanja.

JUST IN: The air ambulance carrying an American woman who is being transported to Princess Margaret Hospital from Exuma, touched down in New Providence just after 7pm today.



Sandals Emerald Bay officials in Exuma released a statement confirming that three other guests had died. pic.twitter.com/Ke4QvM3ABq