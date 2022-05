ZELENSKI SE HITNO OBRATIO UOČI DANA POBEDE: Objavio novi snimak, poslao poruku CELOM SVETU (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danas, uoči Dangradu kod Kijeva koji je potpuno razoren u ratu.

Zelenski u dramatičnom videu povlači paralele između rata u Ukrajini te borbe protiv fašizma i nacizma u Drugom svetskom ratu i govori: "Nikad više? Pokušajte to da kažete Ukrajini".

On je rekao da je, 24. februara, kada je Rusija napala njegovu zemlju, "reč "nikada" izbrisana".

U pozadini na snimku se čuju sirene za vazdušni napad.

Zelenski kaže da je "nikad više" (never again), obećanje posle Drugog svetskog rata da se neće dozvoliti povratak fašizma. sada samo "ponovo", (again), a zlo se vratilo.

- Grad Borodjanka je jedna od mnogih žrtava ovog zločina! Iza mene je jedan od mnogih svedoka! Ne vojni objekat, ne tajna baza, već obična devetospratnica. Može li predstavljati bezbednosnu pretnju Rusiji, 1/8 planete, drugoj armiji sveta, nuklearnoj državi? Može li išta biti apsurdnije od ovog pitanja? Može. Eksplozivne bombe od 250 kg, kojima je velesila granatirala ovaj mali grad. I onda je utihnuo. Ne može danas da kaže: nikad više! Danas ne može ništa da kaže. Ali ovde je sve jasno bez reči - govori Zelenski.

In a video released by Zelensky in Borodyanka for May 8, Ukraine’s Day of Remembrance & Reconciliation, he asks, “never again? Try telling Ukraine that.” He draws comparisons between Ukraine fight against Russia to WW2 fight against fascism. Air raid sirens sounded as he posted. pic.twitter.com/J8qOzzWuOA