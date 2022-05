MISLILI DA IM LAV KRADE STOKU: Kada su pozvali policiju, zbog ovog prizora su se RASPAMETILI! (FOTO)

- Halo, policija, pa tu u vrtu je veliki lav i gledao je u mom smeru - rekao je uznemireni muškarac službama s druge strane linije.

Uskoro su na teren stigla tri zaposlena iz službe za kontrolu divljih životinja i krenuli su u obilazak terena. Farma se nalazi u blizini nacionalnog parka i lokalno stanovništvo se u zadnje vreme žalilo kako im nestaje stoka, pa su bili, prema vlastitim rečima, "izuzetno oprezni".

Dok su oni pretraživali teren, stigla je i vlasnica imanja...

In an interesting turn of events, we received numerous reports from locals at Kiangua location, Meru County of a lion hiding in a hedge



KWS Meru team swiftly rushed to scene in a bid to mitigate a possible Human Wildlife Conflict case. pic.twitter.com/K0up1GH6d6