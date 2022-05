OGLASIO SE ZELENSKI DOK TRAJE VOJNA PARADA U RUSIJI! 'Ukoro ćemo mi slaviti dva Dana pobede, NEKO IH NEĆE IMATI!' (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izdao je izjavu povodom Dana pobede u kojoj je rekao da će Ukrajina pobediti u ratu. On je objavio na svom zvaničnom Telegram kanalu:

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz