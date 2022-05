POMIRENJE NIJE NI NA VIDIKU! Kijev se HITNO OGLASIO posle parade u Moskvi: Putinu uputili BRUTALNE REČI (FOTO)

Nakon govora ruskog predsednika Vladimira Putina na vojnoj paradi povodom Dana pobede u Moskvi oglasio se i član ukrajinskog pregovaračkog tima Mihail Podoljak.

On je na svom Tviter profilu poručio Putinu da zemlje NATO-a nisu htele da napadnu Rusiju.

- Ukrajina nije planirala da napadne Krim. Ruski vojnici umiru, ne brane svoju zemlju već pokušavaju da okupiraju drugu. Od početka rata nije bilo drugih racionalnih razloga za njegovo pokretanje, osim bolesnih imperijalističkih ambicija Ruske Federacije - napisao je Podoljak.

Let's talk again. NATO countries were not going to attack Russia. Ukraine did not plan to attack Crimea. The Russian military is dying, not defending their country, but trying to occupy another. There were no rational reasons for this war other than 🇷🇺 sick imperial ambitions.