LUDILO U VLADI AUSTRIJE: Dve ministarke podnele OSTAVKU u istom danu!

Nakon ministarke poljoprivrede, regiona i turizma Elizabet Kestinger to je popodne učinila i ministarka privrede Leonore Šrambek.

Dok je Kestinger organizovala konferenciju za štampu na kojoj je objavila svoju odluku, Šrambek je ostavku objavila u video klipu putem društvenih mreža.

- Nakon skoro pet godina u politici podnosim ostavku na mesto ministarke za privredu i digitalizaciju - rekla je Šrambek ne navodeći razloge.

Dodala je da se ne kaje što je ušla u politiku ukazujući da je želela da doprinese jačanju zemlje.

