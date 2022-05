RANJENA DVA SNIMATELJA: Ukrajinska vojska pucala na ekipu televizije Raša tudej (FOTO)

- Snimateljska ekipa ratnog dopisnika Valentina Goršenjina našla se na udaru raketne paljbe Oružanih snaga Ukrajine kod Dokučajevska. Valentin nije povređen. Snimatelji Vladimir Batalin i Viktor Mirošnikov povređeni su gelerima u predelu nogu i leđa“, navodi se u saopštenju na Telegramu.

Gorshenin himself was not injured, but cameramen Vladimir Batalin and Viktor Miroshnikov were hospitalized with shrapnel wounds to their legs and backs.https://t.co/Nrx3J4x9io pic.twitter.com/NEUgSrbKBF