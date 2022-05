OTKRIVENO OD ČEGA BOLUJE PUTIN?! Isplivao tajni snimak: Ovo bi objasnilo šepanje, oteklo lice i slabost - LOŠE VESTI

Pojavio se audio snimak ruskog oligarha bliskog Kremlju koji tvrdi da "Vladimir Putin boluje od raka krvi".

Nakon sve češćih spekulacija o lošem zdravlju Vladimira Putina (69), pojavio se audio snimak na kom ruski oligarh tvrdi da je šef Kremlja "bolestan od raka krvi“. Audio snimak oligarhovih komentara objavio je časopis New Lines. U snimku oligarh pod imenom Jurij, koji ima bliske veze sa Kremljom navodi da su brojni zdravstveni problemi od kojih se veruje da Putin pati povezani sa njegovim rakom krvi.

Jedan od primera su Putinovi problemi u donjem delu leđa. Predsednik Rusije je operisao leđa u oktobru 2021. godine, samo nekoliko meseci pre nego što je naredio specijalnu operaciju u Ukrajini 24. februara. Drugi primeri koje je časopis naveo uključuju Putinovo sve naduvenije lice, što je mogući pokazatelj upotrebe steroida u njegovom oporavku i činjenicu da izgleda da hoda šepajući. Drugi izvori su poslednjih meseci tvrdili da Putin boluje od Parkinsonove bolesti.

Putin je u ponedeljak održao govor tokom moskovske parade povodom Dana pobede. Putin je prikazan kako "nespretno" hoda Crvenim trgom, verovatno da bi sakrio šepanje. Takođe je viđen sa ćebetom u krilu dok je posmatrao paradu. Na sastanku sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom 22. aprila, čvrsto se držao za ivicu stola, što je opet izazvalo spekulacije da se šef Kremlja oseća sve slabije.

Rak krvi, kao što je limfom ili mijelom je kancer plazma ćelija i može da izazove pervazivnu bolest kostiju.

Govoreći za New Lines, Ešli Grosman, profesor endokrinologije na Univerzitetu Oksford rekla je da karcinom te vrste može da utiče na kičmu i leđa. Štaviše, lečenje takvih bolesti uključuje steroide, što može dovesti do natečenog lica, podrazumeva i hemoterapiju, koja dovodi do gubitka kose. Nije poznato da Putin pati od gubitka kose, ali drugi karcinomi krvi poput mijeloma obično ne zahtevaju hemoterapiju. Međutim, mijelom može dovesti do problema u kičmi. Tretmani za takve vrste raka takođe slabe imuni sistem pacijenata, što bi moglo donekle objasniti Putinov oprezan pristup distanciranju od korona virusa.

Oligarh nije precizirao od koje vrste raka krvi Putin možda boluje, Međutim, bilo je očigledno da 'Jurij' gaji prezir prema ruskom lider, prenosi News Lines.

- Putin je apsolutno uništio rusku ekonomiju, ekonomiju Ukrajine i mnoge druge ekonomije, uništio ih je apsolutno. Problem je u njegovoj glavi. Jedan ludak može preokrenuti svet naglavačke - rekao je oligarh, prenosi New Lines.

Jurij je rekao da Putina smatra lično odgovornim za smrt "više od 15.000 ruskih vojnika i 4.000 ili 5.000 civila u Ukrajini.

- To je neverovatno. Za šta? Ubio je više ljudi nego za 10 godina u avganistanskom ratu - rekao je oligarh.

Časopis je rekao da je uspeo da potvrdi identitet i glas oligarha. Časopis dodaje da je oligarh napustio Rusiju 2021. i da ga je njegovo bogatstvo stavilo na Forbsovu listu 200 najbogatijih ljudi u Rusiji. Spekulacije o njegovom zdravlju podgrejao je i Putinov izostanak sa godišnje utakmice hokeja na ledu u kojoj obično igra glavnu ulogu. Ruski lider je stekao naviku da klizi na ledu na godišnjem meču tokom Nacionalnog festivala Noćne hokejaške lige Rusije u maju.

Ali ove godine, dok se "očekivalo“ da će Putin učestvovati, on je umesto toga poslao video poruku u kojoj je poželeo takmičarima "sreću u njihovim ledenim bitkama“. To je drugi put da je predsednik propustio utakmicu od 2012. godine.