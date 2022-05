ŠTA SE DEŠAVA SA PUTINOM?! NAJNOVIJI SNIMAK ZABRINUO JAVNOST: Obratite pažnju na NJEGOVE NOGE! 'Ne izgleda dobro' (VIDEO)

Jučerašnji susret predsednika Rusije i Tadžikistana, Vladimira Putina i Emomalija Rahmona doveo je do toga da svet opet priča o Putinovom zdravlju.

U snimku susreta vidi se kako Putin gotovo neprekidno trza nogama i pomera ih dok razgovara sa kolegom, što nije njegovo uobičajeno ponašanje.

Na društvenim mrežama mnogi su se pitali šta to ruski predsednik radi sa nogama, a neobično ponašanje Putina uočio je i Rahmon, koji je više puta pogledao u cipele ruskog predsednika dok su razgovarali.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh