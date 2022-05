'Ostvarenje američkog ratnog cilja je slabljenje Rusije!' Smajlović: Zahtevi Švedske i Finske za ulazak u NATO su šamar za Vladimira Putina - (VIDEO)

Komentarišući to što Švedska i Finska danas popodne podnose zahtev za prijem u NATO pakt, novinarka Ljiljana Smajlović je rekla da Švedska i Finska možda nisu jake vojne sile, ali da je ovo izuzetno važan potez u kontekstu rata u Ukrajini.

- Ovo je neka vrsta šamara Vladimiru Putinu, ovo se radi delom, da se on ponizi. Takođe, važno je i u još jednom kontekstu, a to je da nas udaljava od boli kakvog mira u Ukrajini – rekla je Smajlović.

Kako kaže, strah je da taj pritisak Amerike i zapadne alijanse, koji upućuju ovu poruku, zapravo želja da se priđe još bliže ruskim granicama. Dodaje da je ostvarenje američkog ratnog cilja slabljenje Rusije.

- Ovo više nije pomoć Ukrajini, već želja za slabljenjem Rusije. Smanjuje šansu za bilo kakve pregovore i mir, vrlo me to brine, jer je zapravo poruka Putinu da je cilj da se rat ne završi brzo – rekla je Smajlović.

Ona je rekla da ni Putin sada nema sa čim da pregovara.

- Ovde se vidi da su svi odustali od pregovora, više se niko ni ne pretvara da vodi pregovore o miru – rekla je gošća Novog jutra.



Smajlović je rekla da ima utisak da je moć Zelenskog u američkim i zapadnim medijima neverovatna.

- Zelenski je sada mnogo moćniji propagandno nego na početku rata. Njegov spin se koristi kao zvanična verzija i njegovi načini interpretacije su zvanični naslovi u zapadnoj štampi – rekla je Smajlović.

Kaže da Erdogana sa jedne strane želi da isposluje nešto iz Švedske, takođe, ima interese oko Grčke, dodaje da je njegova uloga važna zbog toga što ako bude mira to će se dešavati u Turskoj.

- Erdogan je mirovni broker u ovom sukobu. Takođe, on zna da ako Švedska i Finska uđu to produžuje sukobe – rekla je Smajlović, i dodaje da on zastupa i ruske interese nagoveštavajući da bi sve tada bilo mnogo sporije i teže.

On, dodaje, pokušava da stvori utisak da je sve moguće, kao i da ništa nije gotovo.

