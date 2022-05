ZELENSKI JE RUS? Pojavila se ŠOK fotografija, a evo šta stoji iza svega!

Prošlog meseca je počela na Telegramu da se deli fotografija ruskog pasoša u kojem je fotografija mladog Zelenskog, zajedno sa lažnim tvrdnjama da, kao ruski državljanin, Zelenski nije bio kvalifikovan da bude predsednik Ukrajine.

Tu priču su preneli i pojedini ruski mediji. Međutim, nema dokaza da je Zelenski državljanin Rusije.

Seeing this image shared with claims that it is showing Zelenskyy's Russian passport. A quick thread on Russian passports and why this one is fake: pic.twitter.com/AzvfBf4LQJ