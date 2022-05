'PIPNI GA, KUPIĆU TI KONJA!' Ilon Mask se 'trljao' uz stjuardesu, pa joj platio da ĆUTI O ZLOSTAVLJANJU?! Svetski mediji bruje o incidentu iz 2016.

Izvor: Mondo, Foto: Tanjug AP/Photo by Evan Agostini/Invision | |

Ilon Mask je platio stjuardesi 250.000 dolara da bi ćutala o incidentu u kojem joj je navodno pokazao polni organ i pitao da li bi mogao da dobije nešto više od masaže.

Najbogatiji čovek na svetu, Ilon Mask, platio je 250.000 dolara stjuardesi koju je seksualno uznemiravao, saznaje "Biznis insajder", prenosi "Mondo".

Incident se dogodio 2016. na letu "SpaceX" privatnog aviona, gde je neimenovana devojka radila kao stjuardesa. Mask se, navela je ona u tužbi, "trljao" uz nju, skinuo se i pokazao joj polni organ u erekciji, a zatim tražio "nešto više od masaže" i u zamenu obećao da će joj pokloniti konja.

Dve godine kasnije, vlasnik Tesle joj je platio 250.000 dolara kako bi ćutala o tome. Isplivali su, međutim, dokumenti i svedočenja koja su bila predočena i sudu. U njima se dalje navodi da se devojka zaposlila kao stjuardesa za privatni let "Galfstrim" avionom, i da je odmah "ohrabrena" da završi kurs i za maserku.

Mask je obavešten o priči "Biznis insajdera" i poslao je odgovor mejlom, u kom je naveo da mu treba još vremena i da je priča "mnogo komplikovanija nego što deluje".

- U pitanju je politički motivisan mamac, a da sam sklon seksualnom zlostavljanju, verovatno bi se u karijeri dugoj 30 godina do sada saznalo za to - dodao je on. Dalje nije odgovarao na pozive novinara, ali je njegov potpredsednik pravne službe Kristofer Kardači kratko rekao da ne može da komentariše "sklopljene sporazume o naknadama".