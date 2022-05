ŠPANIJU VEĆ SADA MUČE TOPLOTNI TALASI SA TEMPERATURAMA PREKO 40: Balkan i jug Evrope čeka burno leto sa vrelinama ali i olujama!

Španija već sada beleži ogromne temperature, a stanovnici se suočavaju s intenzivnim toplotnim talasima, piše The Sun.

Turisti će se "peći" na vrućini od 40 stepeni, a ljudi su već ovog vikenda očajnički pokušavali da se rashlade polivajući se vodom iz fontana. Turistička mesta poput Sevilje, Kordobe i Granade beležiće najviše temperature, a živa će dostići rekorde za maj.

Those of us who have been listening know that anytime soon we will face a devastating event that will awaken us all to the fact we face the greatest crisis our species has ever known. It’s a horrible thing to be aware of https://t.co/JjtjPiPpyf — Matthew Todd 🇺🇦 (@MrMatthewTodd) 20. мај 2022.

Balearska ostrva, Andaluzija, Madrid i Katalonija u severoistočnoj Španiji beleže visoke temperature. Afričke vrućine podigle su temperature i do 15 stepeni iznad proseka, pa sada tipični letnji vrhunac stiže vrlo rano. Španija meteorološka agencija Aemet opisala je meteorološku frontu kao "leto koje počinje u proleće".

(4) European Heat Wave: Terribly hot day in Iberian Peninsula with up to 41.8C at Andujar in Spain. Several records were broken, Seville AP with 41.0C had its record of hottest May day on records. More on the way.... pic.twitter.com/koh5EjhXBa — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) 20. мај 2022.

Aktivirali nacionalni plan

Aemet je prognozirao "vanredno visoke" temperature nakon što je u petak potvrdio da je živa u Sevilji dosegla 41 stepen Celzijusovih. Meteorolozi su dve nedelje ranije aktivirali nacionalni plan za previsoke temperature zbog tropske eksplozije koja je krenula iz Sahare.

Portparol Ruben del Kampo rekao je da poslednja ažuriranja meteoroloških modela potvrđuju izuzetan intenzitet ovog toplotnog talasa. Objasnio je da bi ovo mogao biti "najintenzivniji majski toplotni talas u poslednjih 20 godina" za celu zemlju. Četiri španske regije stavljene su u stanje pripravnosti zbog velike vrućine, objavila je u petak Državna meteorološka agencija.

European Heat Wave:It's day #1 of the new Heat Wave in Western Europe. Spain rose to 35.2C, France to 33.9C. 3 monthly records fell in France, the one with longer POR is Aubenas-St. Martin with 32.9C (tied).

First 30Cs of 2022 in Andorra and Vatican City. More heat on the way... pic.twitter.com/V2szjL08Yg — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) 17. мај 2022.

I Evropu očekuje pakleno leto

Prema sezonskoj prognozi koju je objavio Akuveder (Accuweather), Evropu očekuje pakleno vruće leto, a odstupanja će najizraženija biti na Balkanu gde će se maksimalne vrednosti kretati oko rekordnih. Broj dana s temperaturama višim od 32 °C biće značajno veći u odnosu na prosek. Vrućina bi ovog leta mogla imati direktan uticaj na milione Evropljana u obliku većih troškova hlađenja.

"Energija, uopšteno, može biti problem ovog leta", rekao je meteorolog Tajler Rojs, "posebno na Balkanu do Francuske i Nemačke". Svaki talas nadprosečnih temperatura verovatno će trajati nedelju ili dve i karaktersaće ga rekordna vrućina, ali vrućine će prekinuti spori olujni talasi koji će sniziti temperature i doneti padavine.

Nadolazeće leto verovatno će biti slično onom iz 2017. godine, a ekstremniji scenarijo ne isključuje reprizu 2012. godine. Leto će biti dugo i vruće, ali moglo bi biti bogato brzim frontama sa severozapada kontinenta i potencijalno opasnim vremenskim prilikama.

Moguće oluje

Svaki talas nadprosečnih temperatura verovatno će trajati nedelju li dve dana, ali rekordne vrućine će prekinuti oluje koje će doneti padavine. Čak i tokom ovih pauza u vrućim razdobljima kada su temperature tokom dana oko normalne, najniže temperature tokom noći mogle bi ostati blage.

Rekordno vrućina biće jedan od najvećih vremenskih karakteristika leta u južnoj Ežvropi, ali druga polovina sezone mogla bi se oblikovati malo drugačije na Balkanskom poluostrvu u odnosu na Pirinejsko.

"Biće razdoblja u kojima će biti takvih vrućina koja će ponekad biti intenzivne", rekao je Rojs. "A onda kada se to ne dogodi, biće oluja".