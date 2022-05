RASTE BROJ ŽRTAVA! U oluji u Kanadi stradalo osam osoba

Službe za hitne slučajeve nastavile su sa obnovom porušenih stubova kako bi vratili struju u domove polovine miliona ljudi, preneo je "Gardijan".

Oluje, koja su trajale više od dva sata u subotu posle podne i bile jačine tornada, ostavile su tragove uništavanja u delovima provincija Ontarija i Kvebeka.

Vetrovi jačine 132 kilometara na čas obarali su drveća, kidali električne stubove i srušili su brojne dalekovode.

Kompanije za proizvodnju i distribuciju električne energije su pokušavale u nedelju da osposobe dovod struje, a najveći broj smrti dogodio se nakon što su drveća padala na ljude, naveli su predstavnici vlasti.

Premijer Džastin Trudo rekao je da je savezna vlada spremna da pomogne ljudima kojima je to neophodno.

"Razmišljamo o svima koji su pogođeni, i zahvalni smo ekipama koje rade na obnavljanju električne energije", tvitovao je Trudo.

The storms that swept across Ontario and Quebec yesterday caused serious damage, claimed several lives, and left many without power. We’re thinking of everyone affected, and thanking the crews who are working to restore power – we stand ready to provide federal support if needed.