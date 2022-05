U RUSIJI SE OTVORILA 'USTA PAKLA': Neki veruju da vode u podzemni svet, čula se i 'buka' iz rupe...

Seljani u Rusiji upozoravaju da su se u Sibiru otvorila takozvana 'usta pakla'. Radi se o krateru Batagaj koji je nastao otapanjem permafrosta i širi se za 20-30 metara godišnje.

Krater nastao otapanjem permafrosta

Izveštaji govore da masa koja tone nastavlja da se širi i utiče na krajolik. Slike kratera Batagaika prikazuju ogromnu masu tla kako tone i čini se da uvlači sve oko sebe.

Krater je nastao otapanjem permafrosta. Zemljište na tom mestu bilo je trajno zamrznuto tokom kvartarnog zaleđivanja pre 2,58 miliona godina, a kada je šumsko područje 1960-ih iskrčeno, sunčeva svetlost je došla do tla i počela da ga zagrejava. Led u tlu počeo je da se topi i to je uzrokovalo sleganje tla.

Zbog uticaja globalnog zagrevanja na temperature ovakva bi se 'usta pakla' uskoro mogla pojaviti na lokacijama širom sveta. Kako Zemlja nastava da se zagreva, to bi moglo rezultirati topljenjem leda duboko ispod površine. Krater Batagaika se meri od 1980. godine i trenutno je dugačak oko jedan kilometar i dubok 86 metara.

Otvorena Zemlja otkriva slojeve tla stare od 120.000 do 200.000 godina, a prema preliminarnom datiranju najnižeg sloja moguće i do 650.000 godina. To ga čini najstarijim neotkrivenim potopljenim područjem u Euroaziji. Krater se širi i raste za 20 do 30 metara godišnje, a to će se i nastaviti sve dok se tlo ne slegne.

Meštani tvrde da su iz kratera čuli buku

Meštani su javili i da su čuli uznemirujuću buku koja dolazili iz kratera. Jakuti koji nastanjuju to područje verovali su u natprirodno i duhovni svet, pa je moguće da je na taj način ostalo uverenje u dublje značenje kratera. Nastanjeni su u Rusiji, ali ima ih i u Kazahstanu, Ukrajini i Latviji.

Istraživač Julian Murton proučavao je otvor i pronašao samo stenu, bez ulaza ili prolaza na dnu. Jedna ekspedicija 2018. godine od strane Severoistočnog saveznog sveučilišta i sveučilišta Kindai u Japanu pronašla je u Batagaju sačuvanog konja. Ždrebe je bilo staro otprilike 42 000 godina i imalo je očuvanu dlaku i unutarnje organe.