KRISTIN LAGARD: Kriptovalute ništa ne vrede i treba ih regulisati kako ljudi ne bi ostali bez ičega

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard smatra da kriptovalute "ništa ne vrede“ i da ih treba regulisati kako bi se zaštitili ljudi da ne ulože svoju životnu ušteđevinu od njih.

"Ono što me zaista brine kada je reč o kripto imovini je da te investicije treba da naprave ljudi koji su svesni da mogu sve da izgube", rekla je ona. Ti ljudi, rekla je ona, "nemaju razumevanja za rizike, ko će sve to izgubiti, a ko će biti strašno razočaran, zbog čega smatram da to treba regulisati”.

Moja skromna procena je da to ništa ne vredi, da se ne zasniva ni na čemu, da ne postoji osnovna imovina koja bi delovala kao sidro bezbednosti, rekla je Lagard za Blumberg.

Lagard je i ranije bila rezervisana kada je reč o kriptovalutama, pozivajući na veću regulaciju bitkoina. Prošle godine je rekla da ne smatra bitkoin pravom valutom, dodajući da ga centralne banke neće uskoro držati u svojim rezervama, podseća Biznis insajder.

Ona je rekla da je bitkoin token korišćen za neke "smešne poslove“, uključujući pranje novca.

Početkom maja došlo je do ogromnog pada vrednosti kriptovaluta, što je navelo vodeće tržišne "igrače" da razmotre strožu regulaciju tržišta.

