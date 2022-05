Ovo je učiteljica heroj koja je ubijena dok je pokušavala da zaštiti decu: Strašni detalji masakra u Teksasu (FOTO+VIDEO)

Strašna tragedija je pogodila Ameriku, kad je Salvador Ramos (18) juče upao u osnovnu školu u gradiću Uvalde u Teksasu i ubio 19-oro dece starosti od 7 do 10 godina i njihovo dvoje učitelja.

Učiteljica koja je predavala 4. razredu, Eva Mireles, prva je žrtva masakra u Osnovnoj školi Robb koja je identifikovana.

Kako javlja Njujork Tajms, a prenosi Hafington Post, Eva je ubijena dok je pokušavala da zaštiti decu od ubice, koji je ušetao u školu i otvorio vatru. Novinari su razgovarali sa njenom tetkom Lidijom Delgado.

JUST IN- First victim of the Uvalde school massacre has been identified as Eva Mireles, a 4th Grade Teacher at Robb Elementary.



Photos from aunt Lydia Martinez Delgado



Latest info here-> https://t.co/4u3tz7ww6f pic.twitter.com/OZkOjUnU5m