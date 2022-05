IDENTIFIKOVANE PRVE ŽRTVE MASAKRA: Napadač ubio 19 drugara

- Najslađi dečak kojeg sam ikada poznavao. Ne govorim to samo zato što je on bio moj unuk - rekao je Garsijin deda Meni Renfro za Asošijeted pres.

Renfro je rekao da ga je Uzija poslednji put posetio u San Anđelu tokom prolećnog raspusta.

- Zajedno smo počeli da bacamo fudbal, a ja sam ga učio šeme dodavanja. Tako brz dečak i mogao je tako dobro da uhvati loptu. Bilo je određenih predstava koje bih nazvao da bi ih pamtio i radio bi to baš kao što smo mi vežbali.

Liza Garza, 54, iz Arlingtona u Teksasu, takođe je oplakivala smrt svog rođaka Gzavijera Havijera Lopeza (10).

- Bio je samo 10-godišnji dečak pun ljubavi, koji je samo uživao u životu, ne znajući da će se ova tragedija dogoditi danas. Bio je veoma šaljiv, voleo je da igra sa svojom braćom, svojom mamom. Ovo je upravo uzelo danak na sve nas - rekla je ona.

Lopezov rođak je ranije rekao KSAT-u, lokalnoj podružnici ABC vesti, da je njegova majka bila sa njim u školi tokom ceremonije dodele nagrada samo nekoliko sati pre pucnjave, ne sluteći da će to biti poslednji put da ga vidi.

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O