OVO SU MALIŠANI ČIJI SU ŽIVOTI ZAUVEK UGAŠENI U STRAVIČNOM MASAKRU U TEKSASU Roditelji očajni: Moja devojčica je sa anđelima (FOTO)

Učenik četvrtog razreda Havijer Lopez (10) ubijen je u utorak kada je 18-godišnji napadač otvorio vatru u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu, prenosi Dejli mejl.

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O