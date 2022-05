DOŽIVOTNA ROBIJA ZA FEJK DOKTORKU: Tereti se za SMRT više ljudi, a neke je i OSAKATILA!

Sudije okružnog suda u Kaselu saopštile su da je pedesetjednogodišnja žena, čije ime nije objavljeno, koristila falsifikovanu licencu kako bi se zaposlila kao anesteziolog.

Utvrđeno je da su tri pacijenta umrla zbog njenih grešaka u lečenju, a više drugih pretrpelo je ozbiljne posledice. Sud je ženu proglasio krivom za tri ubistva i 10 pokušaja ubistva. Ona je radeći u bolnici pogrešno dozirala anestetike, nije adekvatno lečila slučaj sepse i nekim pacijentima nanela oštećenja kardiovaskularnog sistema. Zbog nedostatka kiseonika, pojedinim pacijentima otkazali su organi.

German court sentences woman who posed as a doctor to life in prison for causing the deaths of several people she treated. https://t.co/OyFnS10sv3