PUTIN NAPOKON U JAVNOSTI I SVI MU GLEDAJU U NOGE! Ljude zanima KAKO HODA, tokom obilaska ranjenika samo je ON smeo da mu priđe (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin obišao je u sredu vojnu bolnicu u Moskvi i posetio vojnike koji su ranjeni tokom rata u Ukrajini. On je ranjene vojnike posetio u pratnji ministra odbrane Sergeja Šojgua i lično razgovarao sa njima.

"Oni bi trebalo da budu tretirani kao heroji", rekao je ruski predsednik i obećao im da će biti nagrađeni.

Putin sa ranjenim vojnicima:

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije da se Putin uvek interesovao za stanje ranjenih a da mu raspored sada omogućava da lično ode i poseti ih. Podsećanja radi poslednji Putin je bio viđen među većom grupom ljudi na paradi povodom Dana pobede 9. maja.

Prethodno je Kijev optužio Kremlj da je lažirao pojavljivanje ruskog predsednika Vladimira Putina na ovogodišnjoj pravoslavnoj vaskršnjoj službi u moskovskoj katedrali. Slike koje je izdao Kremlj zapanjujuće liče na slike od prošle godine, što dovodi do pitanja da li su stvarne ili ne. Ukrajinci sugerišu da je njegovo pojavljivanje lažirano, verovatno zbog zdravstvenih problema.

On je na liturgiji bio na fotografiji sa gradonačelnikom Moskve Sergejem Sobjanjinom, baš kao što je bio 2. maja 2021. godine, a čini se da su oba muškarca bila obučena potpuno isto kao prošle godine, navodi Daily Mail.

Ponoćna uskršnja ceremonija ove godine u ogromnoj moskovskoj zlatom optočenoj katedrali Hrista Spasitelja usledila je nakon novih spekulacije o Putinovom zdravlju. Delovao je naduto i pogrbljeno na sastanku sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, koji je takođe izgledao daleko od odličnog, čitajući svoju izjavu Putinu preko malog stola.

Vladimir Putin na uskršnjoj liturgiji:

🧵 RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov