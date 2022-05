POTRESNO! Suprug učiteljice ubijene u pucnjavi u školi preminuo dva dana nakon nje

Džo Garsija je bio u braku sa učiteljicom Irmom Garsijom 24 godine, a porodicu sa četvoro dece razorio je masakr koji je počinio Salvador Ramos.

- Ne znam ni kako da se osećam, ne verujem u to. Ne želim da verujem da je DŽo Garsija preminuo - rekao je za En Bi Si njuz nećak Irme Garsije, DŽon Martinez.

Irma Garsija i učiteljica Eva Mirales ubijene su školi u Uvaldeu, u Teksasu, a stradalo je i 19-oro dece.

Irma Garcia worked as a teacher for 2 decades.



She was killed in her Uvalde classroom "embracing children in her arms."



Joe, her grief-stricken husband, brought flowers to her memorial.



When he got home, he died of a heart attack.



They had 4 children.https://t.co/6pQG9Mnmqw