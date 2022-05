NOVI DETALJI O MASAKRU U TEKSASU! Ko je ostavio otključana zadnja vrata od škole, kroz koja je ubica ušetao

Naime on je preimuo u četvrtak, na kućnom pragu pošto je položio cveće na mestu gde je njegova supruga stradala. Džo i Irma Garsia u braku su bili 24 godine, a iza njih je ostalo četvoro dece, objavio je Newsweek.

Sestrić potvrdio smrt

Irmin sestrić Džon Martinez na društvenim je mrežama potvrdio je Hoseovu smrt.

- Slomljenog srca i u dubokoj tuzi moramo saopštiti da je Džo preminuo u tugovanju zbog smrti Irme. Zaista nemam reči kojima bih mogao objasniti kako se trenutno osećamo. Molite za našu porodicu, neka nam se Bog smiluje, ovo nije lako, napisao je on na Tviteru.

Novi detalji

Najnoviji podaci o pucnjavi koja se dogodila u utorak, a u kojoj je poginula 21 osoba, a ranjeno 17 prema odeljenju za javnu bezbednost Teksasa, značajno se razlikuju od policijskih podataka. Postavljaju se različita pitanja u vezi sa merama bezbednosti u napadnutoj osnovnoj školi. Školski okrug u Juvaldeu ima politiku zaključavanja svih ulaza, uključujući učionice. To je mera bezbednosti. Ali jedan od učenika je rekao Rojtersu da su na dan pucnjave neka vrata bila otključana jer su roditelji došli na ceremoniju dodele nagrada.

Ušetao u školu

Portparol Odeljenja za javnu bezbednost Teksasa Viktor Eskalon rekao je da je 18-godišnji Salvador Ramos nesmetano ušao u školu i da je pre masakra pucao na dvoje ljudi u pogrebnom zavodu preko puta škole, a zatim je preskočio ogradu i ušao u jednu od školskih zgrada u 11.40 kroz nezaključana vrata.

U vreme kada je Ramos ušao u školu, u njoj nije bilo naoružanih ljudi. Kako je objasnio Eskalon, dva policajca su ušla u školu četiri minuta nakon što je Ramos ušao, ali su potražili zaklon nakon što je on ispalio nekoliko hitaca u njih. Napadač se zatim zabarikadirao u učionici 4. razreda u kojoj je bila većina učenika od 9 i 10 godina. Sat vremena kasnije, taktički tim granične patrole upao je u učionicu i upucao napadača.

Kako prenosi Rojters, jednočasovni interval da vlasti upadnu u učionicu u kojoj se nalazio napadač nije bio u skladu sa pristupom koji su usvojile mnoge američke vlasti, prema kojem je predviđen trenutni obračun sa „aktivnim strelcima".

Zašto su zadnja vrata škole bila otvorena još se istražuje.

Nema ni policijski dosije

Motiv napada i dalje nepoznat Razlog zbog čega je napadač uleteo u školu je i dalje nepoznat. Ramos nije imao policijski dosije, niti postoje izveštaji da ima problema sa mentalnim zdravljem. Kao što je poznato, on je pre napada postavio na internet zapis o napadu. Njegov otac, takođe Salvador Ramos stariji, u intervjuu objavljenom na veb stranici The Daili Beast u četvrtak požalio je zbog okrutnog čina svog sina i izvinio se. -Želim da kažem ljudima da mi je veoma žao zbog onoga što je moj sin uradio. Trebalo je da me ubije, znate, a ne da je tako nešto uradio drugima, rekao je on.