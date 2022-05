KLIČKO DEMANTOVAO: Nisam komentarisao Srbiju i Albaniju

Nakon Skandaloznog teksta u švajcarskom, proalbanskom portalu "Le canton 27" u kojem je Vitalij Kličko Srbe nazvao agresorima, a potom i odgovora Nenada Borovčanina, na Instagram nalogu oglasio se gradonačelnik Kijeva koji sve to negira.

Nekadašnji šampion sveta u boksu Vitalij Kličko oglasio se na svom zvaničnom Instagramu nakon sporne izjave.

Napisao je da je citat koji je proalbanski medij u Švajcarskoj "Le canton 27" objavio - lažan.

- Prijatelji! Neki strani onlajn mediji, uključujući i ruske, dalje su širili moj navodni "citat" o Srbiji i Albaniji.

Nisam komentarisao. I pre nego što preštampaju ovu navodnu informaciju i nešto citiraju novinari bi trebalo da zatraže audio ili video potvrdu takve ekskluzive - stoji u opisu.

Podsetimo, Kličkova izjava izazvala je veliku reakciju u Srbiji, ali i na celom Balkanu.

- Veoma mi je drago što sam prvi put sreo jednog albanskog novinara, što je dobra prilika da prenesem poruku vama, albanskom narodu na Balkanu. Čuli smo i čitali da ste i vi Albanci, kao i mi Ukrajinci, ljudi mira, slobodoljubivi, ali i borci koji vole potrebu, koju nam neko nameće. Danas se borimo protiv ruskog režima koji pokušava da okupira Ukrajinu, kao vi koji ste nekada bili okupirani od Srbije… - navodno je rekao Kličko za švajcarski list, a koji su preneli svi mediji na Balkanu i većem delu Evrope.

Na Kličkovu izjavu brzo je reagovao i njegov prijatelj i sparing partner Nenad Borovčanin.

- Vitalij Kličko je izdao i pogazio sopstvene korene, pa i ne čudi što se u politici ponaša kao nokautirani bokser u ringu. Nekada je bio normalan čovek i sportista, kada smo trenirali zajedno, ili se samo tako predstavljao, ali je u njega ušlo neko ZLO pred kraj bokserske karijere. I ne čudi to njegovo sadašnje neljudsko ponašanje, s obzirom na to da su ga mentori tada obučavali za tzv. veštine „govorništva i javnog nastupa”. Iz istih razloga sam prekinuo sa njim svaku komunikaciju, upravo kada ga je to ZLO postavilo na čelo kolone u MAJDANU i gde je napravljen razdor između dva bratska naroda, ukrajinskog i ruskog. Sada ponovo produbljuje sukobe i pokušava da napravi nove, pri čemu do linije fronta dolazi da se fotografiše i da da zapaljive izjave za medije, a spava u svojoj skupocenoj vili na periferiji Kijeva. Zaboravio je da sport treba da miri ljude, a ne da ih zavađa, kako je govorio Mendela kojeg je citirao dok je boksovao – kaže Borovčanin.

Ranije se oglasio i ministar Unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

- Da Kličko bilo šta zna o istoriji, znao bi da je Kosovo i Metohija deo Srbije i da nije moguće okupirati sopstvenu zemlju. Onaj ko poredi Donbas i KiM, mora biti spreman da u poređenju ide do kraja. Ako Kličko tvrdi da su Šiptari bili okupirani i da su se oružanom pobunom oslobodili Srbije i srpskog okupatora, onda su i Rusi u Donbasu, takođe, okupirani i imaju pravo da se oslobode ukrajinskog okupatora.

Autor: