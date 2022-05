OSVETA ZA GRČKO AMERIČKU AKCIJU! Pasdarani zaplenili dva grčka tankera u Persijskom zalivu!

Mornarica iranske revolucionarne garde objavila je da je zaplenila 2 grčka naftna tankera u Persijskom zalivu zbog kršenja zakona.

Inače zaplena dva tankera dolazi prma dobroupućenim poznavaocima kao znak odmazde zbog američko-grčke zaplene iranskog tankera Lana u grčkim vodama.

Tit for tat!#Iran's #IRGC Navy announced that it had seized 2 Greek oil tankers in Persian Gulf over violations! However everyone knows that the seizure was in retaliation for the US & Greek piracy of Iranian-flagged tanker #Lana in Greek waters. #DeltaPoseidon #PrudentWarrior pic.twitter.com/h3DcEx6Yd2