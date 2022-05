BAJDEN PONOVO ODVALIO! NAJNOVIJI BLAM AMERIČKOG LIDERA: Pobrkao dve zemlje, napravio baš ozbiljan gaf - HAOS! (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden dodao je još jedan gaf na svoju već podugačku listu blamova. Bajden je u petak pomešao dve korejske države.

Govoreći na ceremoniji dodele diploma Pomorske akademije u Anapolisu u Merilendu, Bajden je razgovarao o važnosti saradnje SAD sa saveznicima zarad globalne bezbednosti. Kao primer takve saradnje naveo je sankcije koje su pojedine zemlje uvele Moskvi zbog njene vojne operacije u Ukrajini.

- Da li je neko mislio da kada sam pozvao na sankcije Rusiji, pored NATO-a, da će Australija, Japan, Severna Koreja, i još neke od zemalja ASEAN-a (Asocijacije nacija jugoistočne Azije) ustati i podržati te sankcije? - upitao je američki lider.

US President Biden during a speech to Naval Academy graduates said North Korea had joined US sanctions against Russia, apparently confusing the country with South Korea pic.twitter.com/LaUxPIpMKa