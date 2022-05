'PUTIN JE TEŠKO BOLESTAN, LEKARI MU DAJU JOŠ 3 GODINE' Bivši agent KBG izneo šok tvrdnju: Počeo je da gubi vid, a evo od čega boluje

Ruski predsednik Vladimir Putin verovatno je teško bolestan i preostale su mu još najviše tri godine života, rekao je neimenovani agent FSB nekadašnjem kolegi, beguncu Borisu Karpičkovu.

Iako tvrdnje o oslabljenom zdravlju ruskog čelnika proteklih meseci sve više kolaju svetskim medijima, sada već pristižu iz toliko različitih izvora da je teško poverovati da u njima nema barem malo istine, piše "Jutarnji list".

Boris Karpičkov, bivši agent KGB i FSB, rođeni je Letonac koji je za Moskvu špijunirao svoju domovinu nakon što je proglasila nezavisnost a 1998. je pobegao u Veliku Britaniju, gde je postao jedan od najglasnijih kritičara Putinovog režima. On je za "Miror" kazao da je od bivšeg kolege dobio poruku da ruski predsednik boluje od "teškog oblika brzonapredujućeg karcinoma", da polagano gubi vid, te da su mu preostale dve-tri godine života.

Putin imao operaciju?

Slične tvrdnje prenose i drugi izvori koji se pozivaju na informacije pristigle od ljudi iz šireg kruga zvaničnika u Kremlju. Na "Telegram" kanalu "General SVR", koji tvrdi da ima izvore iz Kremlja, objavljena je vest da je Putin ovog meseca imao neophodnu operaciju koja je uspešno obavljena i da se ruski predsednik trenutno oporavlja.

Lekari su navodnu operaciju obavili u noći sa 16. na 17. maj, nakon što su Putinovi dežurni lekari insistirali da se ona hitno zakaže. Kanal je naglasio kako je još pre primećeno da je Putin bio odsutan iz medija i iz vesti od 17. do 19. maja i da je imao kontakt jedino sa Nikolajem Patruševim, sekretarom Saveta bezbednosti Rusije.

Česte pauze

Da je Putin neprestano pod nadzorom lekara tvrdi i Kristofer Stil, bivši zvaničnik britanske obaveštajne službe MI6 zadužen za Rusiju. Stil je ranije ovog meseca britanskim medijima kazao da Putin, kako se čini, mora redovno da pauzira kad god se održavaju duži sastanci.

- Sednice Saveta bezbednosti koje bi trebale da traju čitav sat razbijaju se u nekoliko segmenata. On u pauzama izlazi i dobija nekakvu lekarsku pomoć. Tako da je jasno da je ozbiljno bolestan. Nije jasno koliko je smrtonosno ili neizlečivo... ne možemo da budemo sigurni. Ali to, bez sumnje, ima veoma ozbiljan uticaj na vladanje Rusijom u ovom trenutku - istakao je Stil za radio LBC.

I bivši čelnik britanske vojne obaveštajne agencije Ričard Dirlav rekao je da veruje da će Putin već 2023. nestati sa političke scene i to tako što će biti smešten u bolnicu.

- Ne kažem da neće izaći iz bolnice, ali neće izaći kao čelnik Rusije. Mislim da je to način kako pomaknuti stvari s mrtve tačke bez puča - dodao je.

Neobični snimci

Pitanje Putinovog zdravlja potežu i sve brojniji snimci njegovih susreta sa zvaničnicima i liderima drugih država na kojima pokazuje, u najmanju ruku, neobično ponašanje. Prvi takav snimak bio je sa susreta sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, na kojem može da se vidi kako se Putinu nekontrolisano trza desna ruka.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh

Na sastanku Putina i Lukašenka u Sočiju prošle nedelje ruski predsednik je krivio levo stopalo dok su sedeli i razgovarali, a isti čudan pokret snimljen je i tokom sastanka s predsednikom Tadžikistana, Emomalijem Rahmonom. Tu je i sve češći prizor u kojem se Putin hvata rukom za naslon stolice ili ivicu stola.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F