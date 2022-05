INCIDENT U LUVRU: Nepoznati muškarac zamazao Mona Lizu - tortom! (VIDEO)

Incident se dogodio tokom jučerašnjeg dana, navodi "Marka". Muškarac sa perikom, koji je u izložbenu salu stigao u invalidskim kolicima, pokušao je da ošteti delo Leonarda da Vinčija. Slika je sačuvana zaštitnim staklom.

Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak na kome se vidi da je zaštitno staklo ispod koje se nalazi remek-delo premazano, pretpostavlja se, šlagom.

Ifeng News op Twitter: "#WATCH Footages show the #MonaLisa painting stained with cake cream after a man disguised as an elderly woman in a wheelchair jumped up and threw cake on the iconic painting at the #Louvre in #Paris. The pai…https://t.co/voEkoHENpt pic.twitter.com/91UddHadA2