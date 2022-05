DEČAK (10) pretio da će izvršiti MASAKR U ŠKOLI!

Dečak od deset godina, učenik petog razreda osnovne škole, uhapšen je na Floridi zbog lažne pretnje pucnjavom u školi.

Incident se dogodio manje od nedelju dana nakon jezivog masakra u školi u Teksasu, a dečak sa Floride pretnju je uputio SMS porukom. Šerifova kancelarija je odmah reagovala i mališan je uhapšen, a objavljena je i fotografija na kojoj ga sprovode do policije. Dete je optuženo za pretnje, a šerif Karmajn Marseno kazao je da policajci "nisu oklevali nijedan jedini sekund".

"Ponašanje ovog učenika je za svaku osudu, naročito u svetlu tragedije koja se odigrala u Uvaldu u Teksasu. Bezbednost naše dece je najvažnija, i u našim školama vladaće red. Moj tim nije oklevao nijedan jedini sekund da istraži ovu pretnju", rekao je šerif.

5TH GRADER ARRESTED FOR MAKING WRITTEN THREAT



“Right now is not the time to act like a little delinquent. It’s not funny. This child made a fake threat, and now he’s experiencing real consequences,” stated Sheriff Carmine Marceno.



Full release below. https://t.co/hVxwOmUFsD pic.twitter.com/kq95Gq1DVH