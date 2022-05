DA LI JE U PITANJU MEDICINSKO ČUDO?! Taši su lekari dali CRNE PROGNOZE, planirala je svoju sahranu, a onda... (FOTO)

Taši Tor Straten, život se u četrdesetim godinama potpuno promenio, kada je doktoru saopštila da je pronašla krv u stolici.

Doktor je upitio na kolonoskopiju i samo dan kasnije saznala je da ima rak debelog creva, koji se proširio na pluća.

- Bilo je kranje šokantno. Bila sam potpuno slomljena i neutešna. Nisam pomislila da bi ti simptomi mogli da budu zbog raka creva. Vodila sam računa o zdravlju, bila sam u formi, a u mojoj porodici niko nije bolovao od raka. Saznati da bolujete od opake bolesti i da ćete umreti, bilo je užasno teško podneti - rekla je Taša.

Kada je saznala dijagnoszu i nakon što joj lekari nisu davali velike šanse, nakon useljenja u novi stan sa verenikom i dvoje dece, počela je da planira svoju sahranu.



- Jednostavno nisam mogla da verujem da se to meni događa. Stalno sam plakala i imala emotivne razgovore sa decom - dodala je.

Taša se tri meseca sa svojom decom preselila u Eseks i veoma se radovola životu sa svojom porodicom. Njen verenik, iz prethodne veze ima troje dece, a Taša i Rus upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje 2016. godine, a neposredno pošto su počeli da žive zajedno, primetila je krv u stolici.

- Nisam se time opterećivala. Pretpostavila sam da se to događa zbog stresa na poslu i roditeljskih briga. Bilo je i drugih simptoma, poput bolova u trbuhu pri vežbanju i u donjem delu leđa, ali sam mislila da je od opterećenja - kaže Taša.



Gubitak krvi je bio veliki, pa je Taša odlučila da poseti lekara

- Ne mogu da opišem kakav je osećaj kada ti neko kaže da imaš neizlečivu bolest. Imala sam samo 44 godine decu i novu vezu, a sve je odjednom počelo da mi izmiče - istakla je.

Srećom, kada je 2017. godine, ponovo posetila lekara otkrili su joj da čvorići na plućima nisu kancerogeni i da je rak u trećem stadijumu. Što znači, da je imala prava na operaciju koja joj je mogla spasiti život.



- Otišla sam an operaciju 28. februara. Odstranili su mi deo creva na kojem je bio karcinom, a to je bio tumor od 35mm, pa su ponovo morali da mi sastavljaju crevo. Rekli su da će možda morati da mi ugrade stomu, ali na kraju to nisu uradili i bilo mi je mnogo lakše - kaže majka dvoje dece.



Hemoterapija ostavila je stašne nuspojave, uključujući tugu, umor, negativne reakcije na sunčevu svetlost, hladnoću, slabije živce. Lečenje je uspelo i Taša je u avgustu 2017. godine pobedila rak.

- Osećam se neverovatno srećno što sam još uvek ovde, zbog čega sada radim kao "life coach". Savetima pomažem drugim pacijentima s rakom da shvate da ishrana može poboljšati njihovo zdravlje tokom lečenja - zaključila je.

- Bilo je kranje šokantno. Bila sam potpuno slomljena i neutešna. Nisam pomislila da bi ti simptomi mogli da budu zbog raka creva. Vodila sam računa o zdravlju, bila sam u formi, a u mojoj porodici niko nije bolovao od raka. Saznati da bolujete od opake bolesti i da ćete umreti, bilo je užasno teško podneti - rekla je Taša.

Kada je saznala dijagnoszu i nakon što joj lekari nisu davali velike šanse, nakon useljenja u novi stan sa verenikom i dvoje dece, počela je da planira svoju sahranu.



- Jednostavno nisam mogla da verujem da se to meni događa. Stalno sam plakala i imala emotivne razgovore sa decom - dodala je.

Taša se tri meseca sa svojom decom preselila u Eseks i veoma se radovola životu sa svojom porodicom. Njen verenik, iz prethodne veze ima troje dece, a Taša i Rus upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje 2016. godine, a neposredno pošto su počeli da žive zajedno, primetila je krv u stolici.

- Nisam se time opterećivala. Pretpostavila sam da se to događa zbog stresa na poslu i roditeljskih briga. Bilo je i drugih simptoma, poput bolova u trbuhu pri vežbanju i u donjem delu leđa, ali sam mislila da je od opterećenja - kaže Taša.



Gubitak krvi je bio veliki, pa je Taša odlučila da poseti lekara

- Ne mogu da opišem kakav je osećaj kada ti neko kaže da imaš neizlečivu bolest. Imala sam samo 44 godine decu i novu vezu, a sve je odjednom počelo da mi izmiče - istakla je.

Srećom, kada je 2017. godine, ponovo posetila lekara otkrili su joj da čvorići na plućima nisu kancerogeni i da je rak u trećem stadijumu. Što znači, da je imala prava na operaciju koja joj je mogla spasiti život.



- Otišla sam an operaciju 28. februara. Odstranili su mi deo creva na kojem je bio karcinom, a to je bio tumor od 35mm, pa su ponovo morali da mi sastavljaju crevo. Rekli su da će možda morati da mi ugrade stomu, ali na kraju to nisu uradili i bilo mi je mnogo lakše - kaže majka dvoje dece.



Hemoterapija ostavila je stašne nuspojave, uključujući tugu, umor, negativne reakcije na sunčevu svetlost, hladnoću, slabije živce. Lečenje je uspelo i Taša je u avgustu 2017. godine pobedila rak.

- Osećam se neverovatno srećno što sam još uvek ovde, zbog čega sada radim kao "life coach". Savetima pomažem drugim pacijentima s rakom da shvate da ishrana može poboljšati njihovo zdravlje tokom lečenja - zaključila je.

Autor: