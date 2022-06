OGLASIO SE PUTIN: Ojačaćemo svoj suverenitet u svetu

Rusija će ojačati svoju snagu i suverenitet u svetu koji se brzo menja, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin u video obraćanju na Međunarodni dan zaštite dece.

Ruski lider je uputio čestitke učenicima škole, njihovim roditeljima i nastavnicima, prenosi agencija TASS.

- Vi živite, rastete u veoma dinamičnom vremenu kada se svet menja, i to brzo. Siguran sam da će Rusija u tom složenom svetu samo jačati svoju snagu, samostalnost i suverenitet. To nije rad u nekom posebnom pravcu, to su i ekonomija, tehnologija, nauka, kao i mnoge druge sfere – jačanje građanskog društva, patriotsko vaspitanje. Smatram da se tu ubrajaju i snažno građansko društvo, patriotska aktivnost mladih - rekao je Putin.

Kako je kazao, od građana Rusije, njihovih inicijativa i zainteresovanosti zavisi mnogo toga.

- Uspeh zemlje, kao što znate, čini rad, dostignuća ljudi koji su objedinjeni zajedničkim vrednostima, kulturom, tradicijama, poštovanjem istorije i težnji da doprinesu razvoju Rusije, ljudi koji nisu na rečima, nego delima uključeni u dešavanja u njihovom gradu, selu, državi generalno - poručio je Putin.

Kako je dodao, današnja generacija Rusa ima sve što im je potrebno da zajedno grade dostojnu budućnost – posvećenost, odgovornost, ljubav prema otadžbini, spremnost da uvek stiču nova znanja i da pomažu drugima.

Putin zadivljen junaštvom mladog Burjata

Na sastanku sa predsednikom Rusije Putinom, koji je održan putem video-linka, predsednik Burjatije Aleksej Cidenov rekao je da je poručnik ruske armije Baldan Cidipov, tokom zasede u koju je upao ruski konvoj, oklopnim transporterom kojim je komandovao blokirao liniju vatre i nokautirao neprijateljsku opremu.

Kako tvrdi Cidenov, time je spasao 150 svojih saboraca, i teško je ranjen. Zbog toga je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije predložilo da mu se uruči orden Heroja Rusije, najviše rusko odlikovanje.

Rusija je 24. februara započela vojnu operaciju u Ukrajini. Putin je njen cilj nazvao „zaštitom ljudi koji su bili podvrgnuti genocidu od strane kijevskog režima osam godina“. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, glavni zadaci prve etape su već završeni – borbeni potencijal Ukrajine je značajno smanjen. Glavni cilj u ruskom vojnom resoru nazvan je oslobođenje Donbasa.

