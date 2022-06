Putin: Rusija će jačati svoju snagu, nezavisnost i suverenitet

Izvor: Sputnjik, Foto: Tanjug AP/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP | |

Rusija će jačati svoju snagu, nezavisnost i suverenitet, a uspeh zemlje zavisi od rada i dostignuća građana, ujedinjenih zajedničkim vrednostima, kulturom, tradicijama i poštovanjem prema istoriji, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Lider Rusije pozdravio je učesnike festivala „Velika promena“ koji se održava u Moskvi u izložbenom centru VDNH.

„Vi živite, rastete u veoma dinamičnom vremenu kada se svet menja, i to brzo. Siguran sam da će Rusija u tom složenom svetu samo jačati svoju snagu, samostalnost i suverenitet. To nije rad u nekom posebnom pravcu, to su i ekonomija, tehnologija, nauka, kao i mnoge druge sfere – jačanje građanskog društva, patriotsko vaspitanje. Smatram da se tu ubrajaju i snažno građansko društvo, patriotska aktivnost mladih“, rekao je Putin.

Kako je kazao, od građana Rusije, njihovih inicijativa i zainteresovanosti zavisi mnogo toga.

„Uspeh zemlje, kao što znate, čini rad, dostignuća ljudi koji su objedinjeni zajedničkim vrednostima, kulturom, tradicijama, poštovanjem istorije i težnji da doprinesu razvoju Rusije, ljudi koji nisu na rečima, nego delima uključeni u dešavanja u njihovom gradu, selu, državi generalno“, poručio je Putin.

Kako je dodao, današnja generacija Rusa ima sve što im je potrebno da zajedno grade dostojnu budućnost – posvećenost, odgovornost, ljubav prema otadžbini, spremnost da uvek stiču nova znanja i da pomažu drugima.