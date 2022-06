PREVRNUĆE VAM SE ŽELUDAC! Čovek se polio benzinom i zapalio nasred ulice u Istanbulu: GOREO SKORO MINUT PRE NEGO ŠTO JE PAO - UZNEMIRUJUĆ SNIMAK

Nepoznati muškarac obučen kao smrt polio se benzinom i zapalio usred dana kod kule Galata u Istanbulu pred velikom brpojem turista!

Prolaznici mu nisu odmah priskočili u pomoć jer je većina njih očigledno pomislila da se radi o nekakvoj predstavi ili uznemirujućem uličnom nastupu. Nekoliko njih je čak slikalo "selfije" kad je kleknuo dok je goreo.

WARNING GRAPHIC CONTENT!

A Turkish citizen set himself on fire in front of the Galata Tower, a very popular tourist area in Istanbul Turkey. pic.twitter.com/golffmkXYN