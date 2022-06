Oglasio se Boris Džonson nakon što mu je izglasano poverenje: Rezultat opisao kao ubedljiv i odlučujući

Boris Džonson se oglasio prvi put posle objavljivanja rezultata glasanja o poverenju njegovom rukovodstvu.

Opisujući rezultat kao "ubedljiv i odlučujući", Džonson je rekao da vlada sada treba da se "sabere i "ide dalje", prenosi Skaj njuz.

- Mislim da je ovo veoma dobar rezultat za politiku i za državu. Mislim da je to izuzetno dobar, pozitivan, konačan, odlučujući rezultat koji nam omogućava da idemo dalje, da se ujedinimo i fokusiramo na isporuku i to je upravo ono što ćemo uraditi - rekao je on.

Upitan kako je to u poređenju sa prethodnim glasanjem o poverenju konzervativnim premijerima, rekao je da je "dobio daleko veći mandar od svojih kolega u parlamentu" nego što je imao 2019. godine.

Džonson je, nakon što je dobio glasanje o poverenju svom rukovodstvu, rekao da "sigurno nije zainteresovan za vanredne izbore".

- Ovo večeras znači da možemo da se fokusiramo na ono što radimo, da pomognemo ljudima, da ulice i zajednice budu bezbednije - rekao je novinarima i dodao da to "daje šansu da se ujedinimo, ojačamo i podignemo na nivo naše ekonomije".

- Ono što ćemo sada da uradimo je da iskoristimo priliku da se ujedinimo i ostvarimo. Želimo da iskoristimo ovaj trenutak, za koji mislim da je odlučujući i konačan i da nastavimo sa našim planom - istakao je.

Podsetimo, Džonson je preživeo glasanje o poverenju među poslanicima Torijevaca.

Za njegovu smenu glasalo je 148 poslanika Konzervativne partije, dok je za ostanak glasalo 211 poslanika.

Ukupno je glasalo 359 poslanika.

