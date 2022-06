NIKAD ZLOBNIJI KOMENTAR MEDVEDEVA ŠOKIRAO SVE: 'Oni su gadovi i izrodi, MRZIM IH! Dok sam živ činiću sve da nestanu' (FOTO)

Dmitrij Medvedev zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, jutros je na Telegramu objavio pomalo zlokoban post.

- Često me pitaju zašto su moje objave u Telegramu tako grube. Odgovor je da ih mrzim. Oni su gadovi i izrodi. Oni žele smrt za nas, Rusiju. I dok sam živ, učiniću sve da nestanu - naveo je Medvedev u postu na Telegramu.

Nije jasno šta je izazvalo ovaj post Medvedeva, koji je ranije upućivao upozorenja Zapadu zbog slanja oružja Ukrajini.

Tako je nedavno rekao da Rusija neće dozvoliti izbijanje Trećeg svetskog rata ali će u slučaju napada snažno odgovoriti.

Former #Russian Prime Minister Dmitry #Medvedev: "People often ask me why my Telegram posts are so harsh. The answer is that I hate them. They are bastards and scum. They want death for us, for #Russia. And as long as I'm alive, I'll do anything to make them disappear". pic.twitter.com/3suXepthL7