SVE PRŠTI OD LUKSUZA! Ovako izgleda unutrašnjost jednog od aviona koji je zaplenjen Abramoviču! Evo ko još ima ovakvu letelicu (VIDEO)

Savezni sudija u Njujorku potpisao je ponedeljak nalog sa kojim se dozvoljava, a prema odluci Ministarstva pravde, da se ruskom multimilijarderu Romanu Abramoviču zaplene dva aviona čija vrednost se procenjuje na 400 miliona dolara.

Kako navodi američki CNBC u pitanju su dva mlazna aviona Boing 787-8 Dreamliner i Gulfstream G650 ER, navodi se u dokumentima koji su podneti o zapleni u američkom okružnom sudu na Menhetnu.

Cena ovog aviona je pre nekoliko godina iznosila 65 miliona dolara.

The stunning @GulfstreamAero #G650ER N650GF inside and out which can fly an impressive 7,500nm at Mach 0.85 at #ParisAirShow19 @salondubourget #PAS19 #Gulfstream #G650ER #avgeek #aviation #luxurytravel pic.twitter.com/5iLN13NkC7