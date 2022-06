UŽAS U SUPERMARKETU: DVE OSOBE NAĐENE MRTVE! Policija sumnja na ubistvo i samoubistvo, evo šta kažu svedoci

Dve osobe pronađene su mrtve nakon pucnjave u supermarketu severno od Frankfurta, saopštile su vlasti u utorak.

Two people dead in shooting in supermarket at the Wierastraße in Schwalmstadt-Treysa, Germany - motive still unknown - many police forces on site - currently no danger to the population - to be developed#Germany #SchwalmstadtTreysa #Shooting https://t.co/irKXFYaz89