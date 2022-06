KLEKNUO DA ZAPROSI DEVOJKU NASRED DIZNILENDA! Radnik učinio UŽASNU STVAR i šokirao ceo SVET: Kako je smeo to da URADI?! (VIDEO) N

Naime, samo što je mladić kleknuo i upitao voljenu da li hoće da se uda za njega, dotrčao je jedan od zaposlenih, oteo je prsten paru i poterao ih s platforme na koju se popeo. A sada sledi glavni deo priče - on je to uradio uz dopuštenje nadzornog organa ovog zabavnog parka.

- Izvolite, pomerite se ovde, tu će biti još bolje - rekao je paru dok ih je terao sa platforme, mada mogao je da "istripi" još koji minut, bar dok devojka nije rekla "da".

Snimak je tokom vikenda postao viralan na Reditu, a Dizniled se u međuvremenu izvinio paru.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx