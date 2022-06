Sinod donio nekoliko važnih odluka: Sinod RPC smijenio mitropolita Ilariona sa svih dužnosti

Sinod Ruske pravoslavne crkve, pod predsjedavanjem patrijarha moskovskog i cijele Rusije Kirila, održan je danas u patriaršijskoj rezidenciji u Danilovom manastiru u Moskvi. Sinod je donio nekoliko važnih odluka.

Sinod je iznio svoj stav o razvoju situacije poslije Sabora Ukrajinske pravoslavne crkve održanog u Kijevu. Ovo je prvi zvanični stav po tom pitanju, nakon više različitih reakcija koje su se mogle čuti prethodnih dana. RPC je ovom prilikom istupila s oštrim negodovanjem u odnosu na odluke donijete u Kijevu. U rezoluciji Sinoda se kaže:

„Sa žaljenjem je konstatovan kontinuirani pritisak na episkope, sveštenstvo, monaštvo i mirjane Ukrajinske pravoslavne crkve od strane predstavnika ukrajinske državne vlasti i ekstremističkog dela ukrajinskog društva.

Izražena je podrška svim episkopima, sveštenstvu, monaštvu i mirjanima Ukrajinske pravoslavne crkve koji se, uviđajući potrebu poštovanja kanona, trude da se pridržavaju poretka utvrđenog Gramatom Njegove Svetosti patrijarha moskovskog i cijele Rusije Aleksija II od 27. oktobra 1990. godine i kanonske norme pominjanja na službama patrijarha moskovskog i cijele Rusije (15 pravilo Trulskog sabora).

Podsjećamo da se odluka o promjeni statusa Ukrajinske pravoslavne crkve može donijeti samo u okviru kanonske procedure, uključujući i odluku pomjesnog Sabora Ruske pravoslavne crkve. Naglšavamo da neovlašćene radnje na promjeni statusa Ukrajinske pravoslavne crkve mogu dovesti do pojave novog raskola unutar nje. Na to je skrenuo pažnju i Sinod Ukrajinske pravoslavne crkve, koji je u svom saopštenju od 12. maja 2022. godine ukazao da bilo kakve rasprave u vezi sa životom Ukrajinske pravoslavne crkve treba da se odvijaju u okviru kanonskog polja i da ne dovode do novih podjela u Crkva.

Pozivamo sve episkope, sveštenstvo, monaštvo i mirjane na intenzivnu molitvu za očuvanje crkvenog jedinstva.“

Istovremeno, Sinod je iz jurisdikcije UPC u direktnu potčinjenost patrijarhu moskovskom primio tri eparhije UPC.

„Kao odgovor na molbe Njegovog Visokopreosveštenstva mitropolita feodosijskog i kerčenskog Platona, mitropolita simferopoljskog i krimskog Lazara, episkopa džankojskog i razdolnjenskog Aleksija, a na osnovu potrebe održavanja efikasne kanonske i administrativne veze sa centralnim crkvenim vlastima, radi normalnog toka crkvenog života u eparhijama kojima upravljaju pomenuti arhijerej, a s obzirom na praktičnu nemogućnost redovne komunikacije između ovih eparhija i Kijevske mitropolije, primiti Džankojsku, Simferopoljsku i Feodosijsku eparhiju u neposrednu kanonsku i administrativnu potčinjenost patrijarhu moskovskom i cijele Rusije i Svetom Sinodu Ruske pravoslavne crkve.

Obrazovati na teritoriji Republike Krim i grada Sevastopolja Krimsku mitropoliju u čiji sastav ulaze Džankojska, Simferopoljska i Feodosijska eparhija.

Postaviti Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolita simferopoljskog i krimskog Lazara za poglavara Krimske mitropolije.“

Sinod je donio odluku i o ponovnom uspostavljanju službe vojnog protojereja, dužnost sveštenika koji je u staroj Rusiji koordnisao radom vojnog svšetenstva:

„Oživjeti položaj protojereja vojnog i pomorskog sveštenstva koji je postojao prije 1918. godine.

Na dužnost protoprezvitera vojnog i pomorskog sveštenstva postaviti jereja Olega Ovčarova, predsednika Sinodalnog odjeljenja za saradnju sa Oružanim snagama i organima zaštite pravnog poretka, do okončanja mandata na mjestu predsjedavajućeg.“

pročitajte još KRIM JE KONAČNO PREŠAO POD KANONSKU JURISDIKCIJU PATRIJARHA MOSKOVSKOG I CELE RUSIJE!

Najviše reakcija je izazvala smjena drugog čovjeka RPC mitropolita volokolamskog Ilariona sa svih dužnosti u Parijaršiji i premještaj u Mađarsku za mitropolita budimpeštansko-ugarskog, uz razrešenje od dužnosti predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, smjene sa dužnosti stalnog člana Svetog Sinoda Ruske pravoslavne crkve i sa mjesta rektora Opštecrkvenih postdiplomskih i doktorskih studija Svetih Kirila i Metodija pri Odjeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije.

Na njegovo mejesto je imenovan dosadašnji mitropolit korsunski Antonije.

Mitropolit Ilarion je bio jedan od najbližih saradnika patrijarha Kirila, još prije njegovog dolaska na patrijaršijski tron, a njegova uloga u kreiranju kursa RPC za vrijeme mandata patrijarha Kirila, u godinama tako turbulentnim za pravoslavlje, ne da se precijeniti. Kad je Kiril postao patrijarh, Ilarion je sa mjesta arhiepiskopa bečkog i austrijskog odmah uzdignut u mitropolitsko dostojanstvo i mjesto drugog čovjeka u RPC. Bio je jedan od najmlađih mitropolita RPC. tako turbulentnih za pravoslavlje. Vraćanje sa mjesta drugog čovjeka RPC na relativno beznačajnu episkopsku katedru je preokret neviđen u skorije vrijeme u RPC, koje može da znači promjenu njene spoljne crkvene politike posebno u pogledu odnosa prema odlukama Kijevskog sabora UPC, koje je Ilarion ocijenio pozitivno. O ovome posredno govori i oštra retorika upravljena prema UPC, uz eksproprijaciju kromskih eparhija u direktnu potčinjenost patrijarhu moskovskom.