PRVI PUT U ISTORIJI: 12 PACIJENATA GLEDALO KAKO IM RAK NESTAJE! Nisu morali na hemoterapije, OVAJ LEK MENJA SVE?!

Ovo je razlog za veliki optimizam, kažu lekari.

Najnovije otkiće imunoterapijskog leka pod nazivom Dostarlimab, učinilo je da se prvi put u istoriji dogodi da pacijenti izleče rak debelog creva i rektuma bez hemioterapija.

U eksperimentu je učestvovalo 12 pacijenata, a svaki od njih je uspešno ušao u remisiju, bez neželjenih efekata. Čini se da su izvanredni rezultati obećavajući, a lekari ističu da je ovo "veliki razlog za optimizam".

Prema rezultatima studije, objavljene 5. juna u "The New England Journal of Medicine", čak i šest meseci nakon tretmana, nije se pokazalo da svih 12 pacijenata ima tumore u svom rektumu putem endoskopske procene, digitalnog rektalnog pregleda ili biopsije. Nijedan pacijent od tada nije primio hemoradioterapiju ili da je bio podvrgnut operaciji.

Međutim, studija od samo 12 pacijenata je veoma mala, tako da je potrebno uraditi veća istraživanja o upotrebi ovog leka, kako bi se potvrdila njegova efikasnost i bezbednost za upotrebu kod pacijenata sa rakom.

"Verujem da je ovo prvi put da se tako nešto dogodilo u istoriji raka", rekao je onkolog Luis Diaz, dok doktorka Hana Sanof napominje da je potrebno vreme kako bi se saznalo da li Dostarlimab potpuno leči ovo oboljenje.

Pacijenti sa rakom rektuma obično su mogli da očekuju ​​da će se podvrgnuti hemioterapiji i terapiji zračenjem pre hirurškog uklanjanja raka. Taj period za mnoge pacijente može da ima dugotrajne posledice koje mogu da traju do kraja života.

"Standardni tretman raka rektuma hirurškim zahvatom, zračenjem i hemioterapijom može biti posebno težak za ljude, zbog lokacije tumora. Mogu patiti od disfunkcije creva i mokraćnog mehura koja im menja život, neplodnosti, seksualne disfunkcije i još mnogo toga", kaže onkolog Andrea Čerček, prva autorka studije.

Ipak, pacijenti koji su se uključili u ovaj eksperiment, do sada su potpuno izbegli takve postupke, kao i nuspojave.

Kako se navodi, lek Dostarlimab davao se pacijentima na svake tri nedelje tokom šest meseci. Nakon šest meseci praćenja, svih 12 pacijenata u ispitivanju pokazalo je "potpuni klinički odgovor".

"Dr. Čerček mi je rekla da je tim lekara pregledao moje nalaze. S obzirom na to da nisu mogli da pronađu nikakve znakove raka, dr. Čerček je saopštila da nema razloga da me teraju na terapiju zračenjem", objašnjava Saša Rot, prvi pacijent.

Pogledajte šta kažu ljudi koji su učestvovali u eksperimentu: