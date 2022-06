TELA SU SVUDA! STRAVA I UŽAS NA ULICAMA BERLINA: Pogledajte prve snimke i fotke nakon što je AUTO ULETEO U MASU (UZNEMIRUJUĆE)

Najmanje jedna osoba je poginula, a oko 30 je povređeno nakon što je automobil uleteo u masu ljudi u blizini crkve u Berlinu.

Vozilo je naletelo u masu ljudi ispred robne kuće u Rankeštrase u Šarlotenburgu u Berlinu.

Dodatne informacije o počiniocu nisu odmah dostupne, prenosi britanski Miror.

Područje je puno policije i vatrogasaca. Tu su timovi hitne pomoći.

Some crazy shit going on here on Kurfürstendamm Berlin - seems like multiple car ‘incidents’ including this crash into the front of a department store… pic.twitter.com/atngKnnMUb

Američki glumac Džon Baroumen na Tviteru je objavio fotografije i snimke nakon incidenta.

We think we have witnessed a terrorist attack here in Berlin we’re not sure there’s a lot of people dead bodies all over the place we’ve seen a car that came down the road and ended up in a storefront covering three city blocks it’s pretty horrific. #berlin pic.twitter.com/Xp1bkZBGt0