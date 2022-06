ŽESTOKA PROVOKACIJA USRED ANKARE! Ukrajinski novinar postavio drsko pitanje Lavrovu, ruski ministar mu NIJE OSTAO DUŽAN (VIDEO)

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se u Ankari sa turskim kolegom Mevlutom Čavušogluom.

Nakon sastanka ruski i turski kolega održali su konferenciju za novinare.

Kako prenosi Rojters Lavrovu je postavljeno i veoma neprijatno pitanje.

NOVINAR: Ukrajinska televizija. Zovem se Muslim Umerov. Imam pitanje - šta je sve ukradeno iz Ukrajine, osim pšenice? I šta je sve Rusija uspela da proda?

LAVROV: Molim? Ponovite.

NOVINAR: Šta je sve ukradeno iz Ukrajine, osim pšenice, i šta je sve Rusija uspela da proda?

LAVROV: A, vi govorite o... Vi (Ukrajinci) ste uvek preokupirani šta možete da ukradete i mislite da tako svi drugi razmišljaju! Odgovoriću vam. Mi sprovodimo ciljeve koje smo javno saopštili: Da očistimo istok Ukrajine od represije neonacističkog režima. To je ono što radimo. A pšenica, objasnili smo danas da se ona ne može besplatno transportovati na svoje destinacije. Rusija nije napravila nikakve prepreke za to, To zahteva da (predsednik Ukrajine) Zelenski izda naređenje. Ako se on i dalje pita za bilo šta tamo. On treba da dozvoli stranim i ukrajinskim brodovima da uđu u Crno more. Hvala vam mnogo.

A Ukrainian journalist asked Lavrov what Russia has stolen from Ukraine other than grain.



Lavrov a bit irritated said Zelensky should give an order to allow Ukrainian grain to be released from Odessa port by cutting a deal.



Quite a scenepic.twitter.com/3x1lcMzyV4