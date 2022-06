ĆERKU SILOVAO 22 SATA, PA JE BRUTALNO UBIO: Jeziv zločin oca monstruma, sad ga čeka SMRTONOSNA INJEKCIJA

Džošua Li Berdžes (35) iz Severne Karoline koje je mučilo i silovao svoju ćerku (15), a potom je brutalno ubio, osuđen je na smrtnu kaznu. Džošua je Zariju (15) ubio 2019. godine nakon što ju je seksualno mučio 22 sata. U to vreme, tinejdžerka je živela sa svojom majkom i posetila je oca za vikend. Nakon što ju je brutalno ubio, monstruozni otac je sam otišao u policijsku stanicu i priznao šta je uradio.

Serves Him RIGHT: #NorthCarolina Killer Who 'Sexually Tortured' His Own 15-Year-Old Daughter for 22 Hours Before Slitting Her Throat Is Sentenced To Death!#USA: Joshua Lee Burgess, 35, killed Zaria, 15, in 2019, after 'psychologically and sexually torturing her for 22 hours'.

