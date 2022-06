Pred odborom američkog Predstavničkog doma objavljeni su snimci svedočenja učenice Mije Kerilo iz Uvaldija, kao i roditelja poginulih i ranjenih učenika tokom nedavne pucnjave, piše „Skaj njuz”. Svedočenja su snimljena unapred.

– Rekao je „laku noć“ mojoj učiteljici i pucao joj u glavu. Onda je gađao neke moje drugare iz odeljenja, a pucao je i na tablu. Udario je mog druga koji je bio pored mene... Mislio sam da se vraća u učionicu. Mazala sam se krvlju i pretvarala se da sam mrtva da bih preživela - rekla je devojčica Mia.

