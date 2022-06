'ZNAO JE ŠTA RADI, DODAVAO JE GAS' Novi detalji napada u Nemačkoj, otkriće u kolima otkriva mogući motiv? (FOTO/VIDEO)

Na osnovu svega što su do sada saznali, istražitelji trenutno smatraju da je reč o divljačkoj vožnji, a ne o saobraćajnoj nesreći. Tagesšpil je objavio da nema sumnje u terorizam, dok Bild tvrdi da policija po najnovijim saznanjima ne može da isključi političke motive.

Berlinska ulica Kurfurstendam pored koje se u sredu ujutro vozač Renoa zabio u prolaznike, omiljeno je mesto za ilegalne trke automobilima, u kojima neretko neko pogine.

Vozač, kog nemački mediji identifikuju pod imenom Gor H. (29), bio je poznat policiji, ali ne kao ekstremista. Bio je poznat kao nasilnik, a svedoci opisuju da se na mestu nesreće ponašao izgubljeno i konfuzno. Vikao je "molim vas, pomoć" dok su ga policajci odvodili.

Gor H. se zabio u sredu oko 10:30 Renoom u grupu učenika iz Hesena na trotoaru pored berlinskog Kudama, glavne šoping ulice u zapadnom Berlinu. Automobil je prošao kroz izlog parfimerije, pokosio je učenike 10. razreda iz Bad Arolsena u pokrajini Hessen, koji su bili na ekskurziji. Od 24 učenika, 14 ih je povređeno, neki su u vrlo teškom stanju. Nastavnica je preminula na mestu nesreće. Šest osoba je životno ugroženo, a nepoznat je broj lakših povreda. Među povređenima je i vozač.

Video of Berlin police taking 29 year-old Armenian German dual citizen into custody.

Witnesses can be heard calling him expletives, saying he accelerated the car.

After plowing into people and crashing into a shop, he tried to flee but bystanders tackled him. #Breitscheidplatz pic.twitter.com/FwyaGnOgig