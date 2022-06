'KREMLJ JE PUN GO**NA!' SKANDAL U PROGRAMU UŽIVO: Italijanski novinar izvređao Zaharovu - IDIOTE, ne znaš šta pričaš!

Italijanski novinar je u živom programu napao svog kolegu koji se javio iz Moskve, gde je radio intervjue sa visokim ruskim zvaničnicima i poznatim novinarima, istovremeno najstrašnije izvređavši njegove sagovornike.

Alesandro Salusti, na italijanskom kanalu La7, prozvao je dopisnika ove televizije iz Rusije Masima Giletija, koji je pred kamerama uživo razgovarao s portparolkom Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marijom Zaharovom i čuvenim proputinovskim voditeljem ruske državne televizije Vladimirom Solovjevim.

Idioti te vređaju

"Mislio sam da ćeš razgovarati sa visokim zvaničnicima i da ćeš nas učiniti ponosnim na našu medijsku slobodu", rekao je Salusti na početku emisije, dok su ga sagovornici iz Moskve nemo slušali. "Umesto toga, svedočim potpunoj servilnosti najgoroj vrsti propagande."

Kako je počeo, tako je Salusti i nastavio, ne štedeći svog kolegu, koji se pred kamerama crveneo kao bulka.

"Ta palata iza vas, rekao je Salusti, misleći na Kremlj, "u njoj su organizovani najgori zločini protiv čovečnosti dvadesetog i dvadeset i prvog veka. Ta palata je puna go**na! Trebalo je da imaš hrabrosti da svojim domaćinima kažeš da je palata iza tebe mesto puno go**na! Jer odatle su komunisti orkestrirali najgore tragedije u poslednja dva veka. Uznemiruje me kada vidim novinara kojeg poštujem, a kojeg idiot (Zaharova) naziva 'detetom' i 'nekompetentnim', a pritom ona ne zna o čemu priča."

Neću da budem deo farse

Salusti je potom napustio emisiju, zadavši im na rastanku još jedan verbalni udarac: "Neću da budem smokvin list za ova dva idiota pored tebe", rekao je Salusti, misleći na Zaharovu i Solovjova. "Zato odlučujem da odem. Odbijam svoju naknadu i završavam učešće u ovoj farsi".

