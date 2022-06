'KANDIDAT ZA EU' Evropska komisija će 17. juna raspravljati o dodeli adekvatnog statusa Ukrajini

Evropska komisija definitivno će odlučiti o davanju statusa kandidata Ukrajini 17. juna. Lideri političkih grupa Evropskog parlamenta pozvali su takođe lidere zemalja članica da na samitu 23. i 24. juna pozitivno odluče o zahtevima Ukrajine, Moldavije i Gruzije za pristupanje Evropskoj uniji i da zadrže posvećenost evrointegracijama Zapadnog Balkana.

U zajedničkom saopštenju, lideri političkih grupacija u EP, pozivaju EU da "pokaže hrabrost, odlučnost i viziju u kontekstu brutalnog agresorskog rata protiv Ukrajine" i bude "pouzdan partner i kredibilan geopolitički akter" solidaran sa onima koji se zalažu za iste ideale.

- Ukrajinski građani žele da žive u slobodnoj, demokratskoj i prosperitetnoj zemlji koja je ponosan i posvećen član evropske porodice. Te težnje dele narodi Gruzije i Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana čija očekivanja ne treba i dalje da se zanemaruju - stoji u saopštenju EP lidera.

European Commission to Discuss Granting Ukraine Status of ‘EU Candidate’ on June 17 pic.twitter.com/SMHbUYq64o