PUTINU POZLILO TOKOM VAŽNOG SASTANKA?! Pojavile se nove tvrdnje o zdravlju ruskog lidera: Iznenada počelo da mu se VRTI U GLAVI, morao da napusti salu

Lekari su ruskom predsedniku Vladimiru Putinu navodno savetovali da se neko vreme ne pojavljuje u javnosti nakon što mu je navodno pozlilo usred razgovora sa svojim vojnim šefovima, tvrdi se na profilu na Telegramu koji nosi nazic General SVR, koji navodno vodi jedan insajder iz Kremlja.

Kako piše Dejli mejl, ove tvrdnje je nemoguće proveriti, ali razne navodne teorije da se ruski lider bori sa nizom zdravstvenih problema sve više raste na Zapadu.

Poslednjih nedelja pojavilo se bezbroj fotografija i video snimaka na kojima ruski lider deluje naduto i loše, dok drugi snimci pokazuju kako mu naizgled nekontrolisanu drhte noge i hoda sa lošom koordinacijom.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh