ALARMANTNO UPOZORENJE! Stručnjaci: Evropa će biti prepuna ORUŽJA I TERORISTA! Region u OPASNOSTI od posledica rata u Ukrajini

Počeo je 107. dan rata u Ukrajini.

Politikolog Aleksandar Pavić je istakao da Evropa znatno promenila zbog sukoba u Ukrajini i da zbog toga moramo biti spremni jer ulazimo u novo doba puno terorista i oružja.

- Moramo da budemo svesni toga da se situacija u Evropi trajno promenila zbog rata u Ukrajini. Došlo je ogromne količine naoružanja i hiljade plaćenika širom sveta. Evropa će biti prepuna oružja, terorista i naoružanih ljudi. Mi moramo da shvatimo da ulazimo u jedno novo doba. Ko god da je bio u Izraelu shvatio je da društvo može da se prilagodi okruženju i da može da funkcioniše ako su svi svesni opasnosti i konteksta u kom žive. Ako postoje stalne pretnje to ne znači da mora da se pretvori sve u logor na otvorenom. Izrael funkcioniše, samo što svi imaju neku bezbednosnu kulturu i zato što postoji svest o potrebi toga. Moramo da se spremimo jer će tako neko vreme biti u Evropi - rekao je Pavić.

Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji, smatra da deo oružja iz Ukrajine odlazi na naše prostore i tamo se preprodaje.

- Oružje, ali i trgovci njime su prisutni uvek na područijima gde se vodi rat. Oni prodaju oružje, ali ga i kupuju od ovih koji vode rat ako ga imaju viška. To oružje ide na potencijalna ratišta. Ako to oružje iz Ukrajine stiže na ove prostore odnosno na KiM i u Bosnu treba itekako da budemo oprezni. Kada oružje dolazi na potencijalno ratište, to povećava šanse da to postane stvarno ratište - rekao je Karan.

